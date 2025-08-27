ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты

Среда 27 августа 2025 19:00
UA EN RU
Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результаты Фото: RGC работает над программой обмена международным опытом (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

С марта по июль 2025 команда "Центра ответственной игры" (Responsible Gambling Center, RGC) работала над подготовительным этапом реализации обширной программы международного обмена опытом по формированию политики ответственной игры. Она поможет Украине внедрить практики, которые продуктивно работают в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию FAVBET, при поддержке которой реализуется инициатива.

Проект предусматривает осуществление рабочих визитов в страны-члены ЕС с целью обмена опытом в сфере ответственной игры. Украинские специалисты определили страны, которые могут стать ориентиром.

Внимание привлекли Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия, Франция, Швеция, Дания, Румыния и Хорватия. Там уже есть рабочие решения, которые показали свою эффективность.

Сейчас устанавливаются связи с местными регуляторами, центрами ответственной игры и даже медицинскими учреждениями, чтобы получить как можно больше этого опыта.

Иностранные эксперты получили письма и предложения по сотрудничеству от RGC. Центр пытается сделать так, чтобы сотрудничество принесло максимум пользы.

Обмен международным опытом помогает Украине формировать политику ответственной игры: первые результатыФото: как Украина формирует политику ответственной игры (пресс-служба)

В планах исследовательской группы - первые рабочие визиты в Литву осенью и Швецию в ноябре. Параллельно ведется мониторинг ключевых событий в этой сфере.

Ведется активная подготовка к участию в международном саммите SBC Summit Lisbon 2025, который пройдет в португальской столице с 16 по 18 сентября 2025 года.

Частью экспертных групп, которые присоединятся к визитам, являются украинские госструктуры.

В Центре ответственной игры говорят, что главная цель проекта - разработка общегосударственной программы борьбы с игроманией. План включает несколько направлений: изменения в законодательстве, запуск новых сервисов, развитие сети поддержки и подготовку специалистов.

Компания FAVBET поддерживает усилия RGC по внедрению международных практик ответственной игры и подходов, ставящих во главу угла заботу об игроках. Ранее компания стала главным меценатом первого национального исследования игровой зависимости и комплексного проекта по внедрению социальных услуг.

Утвержденный в рамках этой инициативы государственный стандарт сегодня успешно применяют в центре "Пространство жизни", где оказывается поддержка игрокам с проявлениями лудомании и их семей.

"Мы понимаем, что формирование ответственного отношения к игре - длительный процесс, нуждающийся в системности. Поддержка международных инициатив помогает Украине внедрять действенные решения и повышать уровень безопасности в сфере азартных игр", - отметили в FAVBET.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT Бизнес
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы