Обмен ламп накаливания: с мая получить светодиоды можно будет только в областных центрах

Сообщается, что уже около 3,5 млн граждан Украины воспользовались возможностями для обмена старых ламп накаливания на новые светодиодные. С начала старта программы обмена лампочек в отделениях "Укрпочты" украинцы обменяли около 16,5 млн ламп. Рекордсменом по обмену стала Киевская область - жители столицы и окрестных городов получили около 2 млн светодиодов.

При этом сейчас фиксируют уменьшение активности обмена ламп, поэтому было решено постепенно уменьшать и количество пунктов обмена.

По данным "Укрпочты", сейчас во всех населенных пунктах для обмена доступно 7 млн ламп. Еще 5 млн светодиодов поступят в Украину в ближайшее время.

Так, с 10 апреля еще 500 отделений "Укрпочты" перестанут быть доступны для онлайн-заказа лампочек. Совершить обмен в этих пунктах можно будет до 17 апреля (как пользователям "Дії", так и тем украинцам, кто не зарегистрирован в приложении). С 1 мая обменять лампы можно будет только в областных центрах, где сохраняется наибольший спрос.

Как обменять лампочки

Украинцам, которые хотят сделать предварительный заказ ламп, нужно подать заявку в приложении "Дія". Также следует обратить внимание на наличие отделения "Укрпочты" в перечне доступных отделений в приложении. Если отделение находится в списке, жители населенных пунктов, в которых есть автоматизированные отделения "Укрпочты", смогут зарегистрироваться и, подав заявку, обменять лампы в течение следующей недели.

В населенных пунктах, где работают передвижные отделения "Укрпочты", лампы есть в свободном доступе без предварительной регистрации. В обоих случаях для обмена требуется паспорт, идентификационный код и лампы. Обменять можно до 5 ламп старого образца с любым цоколем на такое же количество LED-ламп.