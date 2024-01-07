RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обмен ламп накаливания на LED: в Украине стартовал новый этап

Фото: в Украине стартовал новый этап обмена ламп накаливания на LED (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 4 января начался новый этап обмена ламп накаливания на LED. В его ходе пенсионеры могут дополнительно получить до пяти новых LED-ламп.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Она рассказала, что за прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 миллиона светодиодных ламп. Всего украинцы обменяли уже более 26 миллионов ламп. 

"Призываем всех, кто еще не воспользовался программой, получить свои пять светодиодных ламп и вкрутить их вместо ламп накаливания. Таким образом, вы поможете украинским энергетикам уменьшить нагрузку на энергосистему. Сейчас это снова актуально, ведь враг возобновил массированные ракетные обстрелы", - отметила Свириденко. 

В Кабмине уточняют, что по условиям программы, все пенсионеры, которые хотят получить LED-лампы впервые, а также те, кто ранее пользовался обменом, могут сделать это бесплатно. 

При обмене пенсионеры должны иметь при себе:

  • паспорт;
  • идентификационный номер физлица;
  • пенсионное удостоверение;
  • активный номер телефона.

Также теперь пенсионерам не обязательно брать с собой старые лампы для обмена. Они могут принести их в отделения "Укрпочты" в течение месяца после получения LED-ламп. 

Напомним, с 5 декабря 2023 года во всех сельских отделениях "Укрпочты" пенсионерам предоставили возможность обмена ламп накаливания на LED-лампы

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
укрпошталампочка