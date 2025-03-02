В обмен на гарантии безопасности. Волц озвучил идею возможных уступок в переговорах Украины и РФ
В США озвучили возможный подход к переговорам между Украиной и Россией. Он включает уступки в обмен на гарантии безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На вопрос о том, каких уступок от российского диктатора Владимира Путина ожидают США, советник президента США по нацбезопасности Майк Волц отметил, что они могли бы быть территориальными в обмен на гарантии безопасности в будущем.
"Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но это очевидно, будут какого-то рода территориальные уступки для гарантий безопасности на будущее", - подчеркнул он.
Он также отметил, что гарантии безопасности со стороны США "будут предметом переговоров" и сказал, что Соединенные Штаты не видят Украину в НАТО
"Одно понятно - мы не видим Украину в НАТО, потому что это автоматически втянет американские войска (в Украину, - ред.)", - подчеркнул он.
Напомним, что ранее сегодня советник президента США по нацбезопасности Майк Волц заявил, что на сегодня США не видит Украину членом НАТО.
Заметим также, что ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио обвинил Зеленского в "срыве усилий" по мирным переговорам.
Кроме того, мы также писали, что у Трампа ответили, хотят ли смены президента Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.