В обмен на гарантии безопасности. Волц озвучил идею возможных уступок в переговорах Украины и РФ

В США озвучили возможный подход к переговорам между Украиной и Россией. Он включает уступки в обмен на гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

На вопрос о том, каких уступок от российского диктатора Владимира Путина ожидают США, советник президента США по нацбезопасности Майк Волц отметил, что они могли бы быть территориальными в обмен на гарантии безопасности в будущем.

"Мы не можем получить никакой конкретики от украинцев, но это очевидно, будут какого-то рода территориальные уступки для гарантий безопасности на будущее", - подчеркнул он.

Он также отметил, что гарантии безопасности со стороны США "будут предметом переговоров" и сказал, что Соединенные Штаты не видят Украину в НАТО

"Одно понятно - мы не видим Украину в НАТО, потому что это автоматически втянет американские войска (в Украину, - ред.)", - подчеркнул он.