RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ограничить право вето "в случае массовых преступлений": Макрон предложил реформировать Совбез ООН

Фото: Президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

Соответствующее заявление французский лидер сделал во время 77 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мне хотелось бы, чтобы мы наконец-то занялись реформой Совета безопасности, чтобы она была более представительной, чтобы работали новые постоянные члены. И чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", - отметил Макрон.

По его словам, речь не идет о выборе между Востоком и Западом. Все, кто с уважением относится к статусу ООН и общим ценностям, должны быть ответственны.

Страны, избравшие нейтральную позицию по войне в Украине совершают "историческую ошибку".

Президент Франции подчеркнул, что они "становятся сообщниками современного империализма и цинизма". Ведь борьба украинцев - это борьба во имя мира и защиты территориальной целостности каждого государства.

"Россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнул политик.

Макрон добавил, что не может быть мирового порядка и устойчивого мира, если в основу не положены принципы уважения суверенитета и народов.

"Наши ценности универсальны, поэтому они никогда не должны стоять на службе силы, которая нарушает эти принципы. В последние годы мы очень либерально поступаем с этими ценностями, и это ошибка", - подитожил французский лидер.

Напомним, 21 сентября на Генассамблее ООН Владимир Зеленский обратится к мировым лидерам .

Президент анонсировал "важные сигналы" от Украины в своем выступлении. Он состоится в формате онлайн во второй половине дня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНЭммануэль Макрон