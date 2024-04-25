Ограничения для украинских мужчин за границей. Как реагируют страны ЕС и США

На фоне новвоведений в правилах мобилизации украинским мужчинам за границей ограничили консульские услуги и запретили получать паспорта. При этом в ряде стран ЕС уже выразили готовность помочь с возвращением домой украинцев призывного возраста.

Более подробно о том, как в Европе и США реагируют на нововведения для украинцев за рубежом и к каким шагам готовятся – в материале РБК-Украина .

При подготовке использовались: постановление Кабмина №443 от 23 апреля, разъяснение МИД, публикации Polsat News, Deutsche Welle, Delfi, Financial Times, Радио Свобода.

Содержание:

Ограничения для военнообязанных за границей. Что произошло

Министерство иностранных дел Украины с 23 апреля ограничило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте 18-60 лет, которые находятся за границей. В ведомстве подчеркнули, что это временный шаг, а его причиной является нововведение в правилах мобилизации.

МИД обещает возобновить предоставление услуг после вступления в силу нового закона 18 мая 2024 года, но с учетом его требований.

Отметим, в законе о мобилизации говорится, что военнообязанные мужчины за границей смогут получать консульские услуги только при обновлении своих военно-учетных данных. Сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет в течение 60 дней с вступления закона в силу.

Кроме того, 24 апреля своим постановлением Кабмин ввел запрет на пересылку загранпаспортов и паспортов гражданина Украины за границу. Теперь граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить загранпаспорт, находясь за пределами страны.

Выдача документов будет возможна только в территориальных подразделениях ГМС в Украине. Однако из этого правила есть исключения.

Польша готова "помочь" вернуть украинцев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш сообщил, что польские власти готовы вернуть украинских мужчин призывного возраста, но деталей не раскрыл.

Когда его спросили, как бы Польша отреагировала на возможный запрос Киева помочь с возвращением домой украинцев, которые могут потерять право на пребывание в Польше по истечении срока их паспорта, он ответил, что любая поддержка возможна.

Косиняк-Камыш напомнил, что его страна уже предлагала Украине помощь в этом вопросе.

"Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине", - сказал он.

Польский министр предположил, что военнообязанным гражданам Украины не будет продлено право на пребывание в Польше.

Как отреагировала Литва

В Литве также согласились помочь Украине при необходимости, однако хотят сначала узнать, какой механизм предложит Польша. Страна пока не рассматривает конкретные меры. Возможность собирать мужчин и вывозить в Украину тоже отрицают.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Вильнюсу необходимо подумать, как помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он рассказал, что будет следить за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша.

По мнению Кащюнаса, среди мер, которые будут способствовать возвращению украинцев домой, могут быть ограничения в предоставлении социальной помощи и услуг.

"Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах - эти варианты я слышу и от польской стороны. Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", - заявил министр.

Нововведение не повлияет на статус беженца. Позиция Германии

В Германии отметили, что решение украинского МИДа об ограничении консульских услуг для мужчин призывного возраста никоим образом не повлияет на их статус беженца.

"Я уверен в том, что приостановка консульских услуг не повлияет на статус беженцев из Украины, нуждающихся в защите, независимо от того, речь идет о женщинах, которых среди таких беженцев подавляющее большинство, или мужчин", - заявил представитель министерства внутренних дел Германии Максимилиан Калль.

Предоставление или продление беженцам временного вида на жительство в Германии не предусматривает у них наличия действующего паспорта.

Как отметили в берлинском сенате, если украинское посольство или консульство откажет гражданину Украины в выдаче или продлении его паспорта только на основании непройденной им службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев выдаст ему для поездок за границу проездной документ, заменяющий паспорт.

В то же время в сенате отметили, что согласно правилам пребывания иностранцев в Германии, иммиграционные ведомства могут выдать беженцам немецкие документы только при наличии веских причин.

"Военная обязанность сама по себе считается в Германии вполне приемлемой гражданской обязанностью", - добавил представитель сената и отметил, что ходатайства будут тщательно проверяться и, как правило, отклоняться.

Что говорят в США

В Соединенных Штатах считают "сложным вопросом" приостановление консульских услуг для украинцев за границей.

Официальный представитель Госдепа США в Брюсселе Дэниел Сайзек отметил, что пока нет никакого решения или позиции от правительства США – помогать или не помогать Украине в этой сфере.

Он добавил, что правительство Украины имеет право самостоятельно определять свою политику, однако следует "внимательно действовать по этому вопросу".

"Понятно, что нужны люди для ВСУ, чтобы защищать страну… Это сложный вопрос и трудно сказать. Важно, что Европа, и в определенной степени США тоже, – приветствовали украинцев, которые решили, что им и их семьям нужно было уехать из Украины, и это была еще одна немаловажная часть поддержки Европы", – сказал Сайзек.

В то же время, он считает правильным, что правительству Украины нужно интенсивно и серьезно изучать ситуацию в отношении людей для ВСУ.