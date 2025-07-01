Ограничения для ФОПов, доступ к счетам и налог на богатых: что записали в Меморандум с МВФ

Уже с 2027 года упрощенка может стать недоступной для части бизнеса. Правительство намерено сократить возможности ее злоупотребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.
Согласно документу, украинские власти рассмотрят реформы, направленные на повышение справедливости налоговой системы. В частности, речь идет о возможном переходе к более прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (сейчас единая ставка НДФЛ составляет 18%, - ред.).
Также планируется масштабная реформа упрощенной системы налогообложения (УСН). Ее цель - сократить сферу применения и минимизировать возможности для злоупотреблений.
Реформа будет направлена на недопущение использования упрощенки средними и крупными компаниями для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, планируется устранение схем, при которых объемы продаж товаров и услуг скрываются от налогообложения.
Также упрощенка больше не сможет использоваться для маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые договоры. Это должно снизить фискальные риски и укрепить систему социальной защиты.
Начиная с начала 2027 года, государство начнет вводить меры, ограничивающие возможность возвращения субъектов хозяйствования на упрощенную систему после перехода на общую. Планируется также пересмотр подходов к определению и индексации порогов применения УСН.
Из списка разрешенных видов деятельности будут исключены те, которые чаще всего используются для схем и уклонения от уплаты налогов.
Как указано в Национальной стратегии доходов, такие изменения требуют параллельной административной реформы. В частности, потребуется защита конфиденциальности налоговых данных в системах ГНС.
Минфин совместно с НБУ и при поддержке МВФ и других международных партнеров проведет комплексный анализ. В рамках реформы также будет рассмотрена возможность расширения оснований для досудебного доступа налоговиков к информации о поступлениях на банковские счета налогоплательщиков, в соответствии с директивами ЕС, говорится в документе.
Кабинет министров в декабре 2023 года утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.
Стратегия предусматривает, что вторая и третья группы для ФОПов будут объединены в одну, а ставки налога дохода будут дифференцированными. Эта шкала будет предусматривать минимальную ставку в размере 3% для торговой деятельности и содержать градацию ставок до 17% для ряда услуг.
Минфин в марте обнародовал отчет о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году и подтвердил планы по реформе упрощенной системы, которая предусматривает увеличение налогов.
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