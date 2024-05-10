Ограничения на электроэнергию продолжались 13 часов, они возможны и сегодня, - Минэнерго

"С 18:00 четверга по 7:00 пятницы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за прошедшие сутки, 9 мая, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.