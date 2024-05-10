Ограничения на электроэнергию продолжались 13 часов, они возможны и сегодня, - Минэнерго

Из-за повреждений энергообъектов в вечерние и ночные часы 9 и 10 мая ограничивались в электроснабжении промышленные потребители. Ограничения возможны и сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
"С 18:00 четверга по 7:00 пятницы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, за прошедшие сутки, 9 мая, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.
Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.
Напомним, 9 мая в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Но если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей, добавили в пресс-службе.
При этом в "Укрэнерго" опровергли информацию о графиках отключения света для населения.