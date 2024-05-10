RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ограничения на электроэнергию продолжались 13 часов, они возможны и сегодня, - Минэнерго

Фото: Электроэнергию для промышленности ограничивали на 13 часов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за повреждений энергообъектов в вечерние и ночные часы 9 и 10 мая ограничивались в электроснабжении промышленные потребители. Ограничения возможны и сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"С 18:00 четверга по 7:00 пятницы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за прошедшие сутки, 9 мая, потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Суммарный объем экстренных поставок составил около 3% от суточного потребления электроэнергии.

Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии.

Отключения света и графики

Напомним, 9 мая в пресс-службе "Укрэнерго" сообщили, что вечером, с 18:00 до 24:00, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Но если потребление продолжит расти, возможно применение аварийных отключений, которое коснется и бытовых потребителей, добавили в пресс-службе.

При этом в "Укрэнерго" опровергли информацию о графиках отключения света для населения.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоОтключения света