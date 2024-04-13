ua en ru
Сб, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ограничения в двух областях. Какая ситуация со светом в Украине

Украина, Суббота 13 апреля 2024 12:23
UA EN RU
Ограничения в двух областях. Какая ситуация со светом в Украине Фото: какая ситуация со светом в Украине 13 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На утро, 13 апреля, в Украине введены ограничения по электроснабжению в двух областях - Харьковской и Днепропетровской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"В областном центре (в Харькове, - ред) действуют почасовые сетевые ограничения. В области остаются обесточенными 21,2 тысячи домохозяйств в 61 населенном пункте", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кривом Роге Днепропетровской области действуют сетевые ограничения для промышленности.

Ситуация со светом в Харькове

После масштабного обстрела Украины 22 марта, который стал беспрецедентной атакой на энергетику страны за последнее время, Харьков остался без света. Враг нанес по городу больше 10 ударов. На следующий день, 23 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что самая тяжелая ситуация остается в Харькове.

7 апреля энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области. Как рассказывал в эфире телемарафона заместитель министра энергетики Николай Колесник, ситуация в Харькове остается одной из самых тяжелых.

Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Отключение света
NEWS
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
Чего ждать от курса доллара: банкир дал прогноз на следующую неделю
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский