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Обмінникам дали відстрочку для облаштування приміщень за новими правилами

Фото: НБУ надав обмінникам відстрочку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України продовжив строк для встановлення систем технологічного відеоконтролю у приміщеннях небанківських фінансових установ та операторів поштового зв’язку, які здійснюють торгівлю валютними цінностями. Строк продовжено до 31 серпня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Обмінники були зобов'язані з 3 серпня 2022 року торгувати готівковою валютою із обов'язковим веденням відеоспостереження.

"Зважаючи на умови воєнного стану та звернення учасників ринку, НБУ продовжив цей строк до кінця серпня", - зазначили в НБУ

На початку серпня Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ. Регулятор установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень установ, що працюють на ринку валютних операцій.

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Національний банк України