Обмін полоненими почнеться в найближчі години, - адвокат

Обмін між Україною і Росією утримуваними громадянами повинен початися в найближчі години. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на особистий коментар українського адвоката Валентина Рибіна.

Він представляє інтереси ув'язнених росіян на території України. Рибін при цьому не став розкривати формат, в якому буде відбуватися процедура обміну.

Інформації про обмін з боку Служби безпеки України або Офісу президента на даний момент немає.

Нагадаємо, раніше Валентин Рибін повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав укази про помилування не менше 12 росіян. Це є підготовкою до початку процедури обміну, яка може відбутися 7 вересня.

Також Рибін заявляв, що Україна могла виключити зі списку на обмін полоненими росіянина Руслана Гаджиєва. Він визнав участь у бойових діях проти України і провину в загибелі українських військових для того, щоб брати участь в обміні полоненими. Інші учасники обміну знаходяться у пункті збору.