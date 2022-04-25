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В обмін на авто. У Луганській області затримали коригувальників, які допомагали окупантам обстрілювати Сєвєродонецьк

Фото: на Луганщині затримали коректувальників обстрілів Сєверодонецька
Автор: Наталія Гурковська

У Луганськійобласті СБУ затримала групу інформаторів, які "працювали" на окупантів. Ті, за "співпрацю" в нагороду обіцяли автомобіль, який намородерили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

"Бойовики 2 АК російських окупаційних військ завербували трьох сєвєродончан, яким доручили збирати у місті військову розвідувальну інформацію", - йдеться у повідомленні.

"Відпрацьовуючи" обіцяний автомобіль, найманці ходили вулицями, відстежували місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ, фотографували та передавали ворогові. Крім того, вони коригували артилерійський вогонь супротивника по Сєвєродонецьку.

"Співробітники СБУ затримали посібників російських фашистів на місці злочину, при спробі фотофіксації позицій української армії", - додали в СБУ.

Затриманим загрожує до 15 років ув'язнення. За "роботу" інформаторам обіцяли грошову винагороду і навіть автомобіль, який окупанти намародерили у місцевих жителів.

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