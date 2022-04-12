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Ошукав бажаючих евакуюватися. У Харкові повідомили підозру шахраю

Фото: у Харкові затримали шахрая (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Харкові правоохоронці викрили шахрая, які ошукав місцевих жителів, що хотіли евакуюватися з міста. Зловмиснику вручили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що з 24 лютого до 10 квітня аферист знаходив у месенджерах оголошення від громадян, які шукали перевізників. Він представлявся волонтером та пропонував за грошову винагороду допомогти виїхати.

За свої послуги шахрай просив перевести передоплату йому на банківську карту, після чого переставав виходити на зв’язок. З початку війни він ошукав щонайменше 10 осіб та "заробив" понад 230 тисяч гривень.

За даним фактом було відкрите кримінальне провадження на ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Чоловіку повідомили підозру. Наразі він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області викрили шахрайку, яка обманула понад 30 переселенців.

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