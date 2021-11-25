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Обдурив пенсіонерів на 100 тисяч гривень: у Києві затримали шахрая

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці у Києві затримали 43-річного чоловіка, який виманював гроші у пенсіонерів. За листопад він обдурив людей на 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Зловмисник діяв за схемою "ваш родич у лікарні". Чоловік дзвонив пенсіонерам та обманював їх.

Так, зателефонувавши 83-річному чоловікові на домашній телефон, він збрехав, що хрещеник пенсіонера потрапив у ДТП і потребує негайного лікування вартістю 15 тисяч гривень. Літній чоловік одразу погодився надати допомогу.

За такою ж схемою злочинцеві вдалося обдурити 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її дочка після ДТП потребує лікування. Жінка передала чоловікові 85 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали шахрая за "гарячими слідами". Пенсіонерам повернули гроші.

"Зараз 43-річному чоловікові повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначили у прес-службі прокуратури.

Фото: правоохоронці затримали шахрая у Києві (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, мешканець Дніпра втратив велику суму грошей через шахраїв. З його картки ПриватБанку вивели одним платежем понад 7 тисяч гривень. Але у банку вважають, що клієнт сам винен у втраті коштів.

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