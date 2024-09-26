"Осада" Угледара и успех ГУР в Волчанске. Как изменился фронт и чего ждать осенью

В последние недели ситуация на поле боя остается стабильно тяжелой. Российские войска медленно, но продвигаются по ключевым направлениям, стремясь достичь главных на сегодняшний день оперативных задач – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

При этом противник не забывает давить на других направлениях, "выращивая" фланги. По большому счету, здесь оккупантов можно назвать "оппортунистами", которые пытаются захватить то, что удастся. Однако одинаково интенсивно наступать везде не получается – играет роль как и общая усталость, так и нехватка ресурсов, часть из которых все же забрали на Курское направление. Поэтому российское командование выбрало себе несколько ключевых целей и стремится достичь их до наступления холодов.

Угледар – критическая ситуация в обороне города

Самая сложная на сегодняшний день ситуация возле Угледара, который российские войска пытаются захватить и, судя по всему, добились определенных тактических успехов. Украинские войска удерживали и укрепляли эту линию фронта около двух лет, но российская армия бросила на это направление масштабное количество сил и пытается окружить ВСУ с флангов.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что 24 сентября оккупанты продвинулись на восток от Угледара и пытаются продвинуться на северо-восточном фланге через Водяное и на южно-западный фланг через Пречистовку. Судя по всему, армия РФ пытается либо выдавить украинские подразделения, либо взять их в окружение.

"Если украинское командование решит, что риск оцепления Угледара российскими войсками или расходы на оборону самого населенного пункта в условиях городских боев слишком велики, украинские войска могут отступить. Однако, если украинские войска решат защищать Угледар и смогут предотвратить попытки россиян окружить его, они могут отступить. Российским войскам может быть трудно прорваться через населенный пункт, который украинские войска укрепляли более двух лет", – пишут в ISW.

25 сентября американское издание Forbes сообщило, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара на более защищенные позиции. Военные аналитики отмечают, что ситуация в городе критическая. Российские войска по своему обыкновению захватывают его, фактически стирая с лица земли. При этом Угледар очень удобен для обороны, поскольку находится на высоте.

"Очевидно, что ситуация в Угледаре критическая, и мы, вероятно, являемся свидетелями финальных этапов его обороны. Я могу лишь надеяться, что были отданы правильные приказы, которые ставят жизнь солдат выше любого желания удержать позицию", — отметил аналитик украинской группы Frontelligence Insight.

Россияне за два года атаковывали Угледар неоднократно, неся при этом большие потери. Российское командование не жалело ни человеческого ресурса, ни вооружения, чтобы добиться своей цели. Более глобально их замысел может выглядеть следующим образом – оккупанты планировали наступать на Харьковщине как на крайнюю северную точку Донецкой области, и на Угледар – крайнюю южную. В своих попытках российская армия стремилась максимально растянуть ВСУ, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Фактически с двух сторон Угледар в осаде, можно сказать. Враг атаковал постоянно, наши силы отражали, наносили урон. Но враг имел успех на западном фланге. Когда они его немного прорвали, то уже стало очевидно, что враг прорывается непосредственно в Угледар, наступает тот момент, когда украинским войскам, скорее всего, придется оттуда выходить, чтобы не подарить агрессору никаких таких подарков в виде окружения", – говорит Мусиенко.

Украинский военный в Запорожской области (фото: Getty Images)

Не все согласны с тем, что захват Угледара российскими войсками стал вопросом времени. За город все еще идут бои, а сам населенный пункт не находится в оперативном окружении. При этом в Угледаре все еще живут люди. Если же армии РФ и удастся захватить Угледар, особых тактических и оперативных преимуществ это им не даст, уверены аналитики ISW.

Покровск, Курахово и Торецк – самые горячие точки на фронте

Покровское, Кураховское и Торецкое направления сегодня являются местом ведения самых интенсивных боев с противником. За одни только сутки возле Курахово враг атакует украинские подразделения десятки раз – как артиллерией, так и прямыми штурмами "лоб в лоб". В целом на этих двух участках фронта за день насчитывается около 60-80 боевых столкновений, при том, что всего на линии огня их около 150 в сутки.

На Покровском направления действия российского войска ничем не отличаются от того, что было полгода назад. Они атакуют отдельные подразделения с довольно высокой интенсивностью – около 20 солдат на одну атаку. В последние дни, правда, войска РФ стали использовать большое количество бронированной техники, включая модернизированные танки и БМП-3.

Для того, чтобы не терять интенсивности ведения боев, россияне даже создали отдельную группировку войск "Центр". И туда входят главные силы "Центрального военного округа", значительная часть 1-го армейского корпуса и отдельная танковая дивизия. Для этих довольно узких участков это масштабные силы и их сложно удерживать, даже находясь в обороне.

Развивая свое наступление, российская армия пытается закрепиться на отдельных участках, но о быстром строительстве фортификаций речи нет – враг довольно уязвимый, а линия фронта постоянно меняется. ВСУ, в то же время, частично контрнаступают, "вырывая" у врага отдельные участки территории, но в общем возможности масштабно атаковать в ответ пока у украинских военных нет. Здесь сказывается общая нехватка ресурсов – как техники, так и боеприпасов.

Увеличив интенсивность на Кураховском и Покровском направлениях, враг преследует довольно простую задачу – ему нужно отрезать дорогу "Мирноград-Краматорск", отрезать большую группировку украинских войск, которые держат оборону возле Часового Яра, и, соответственно, отрезать линию поставок. А она пролегает по дороге на Славянск.

Покровск имеет ключевое значение для обороны Часового Яра, Торецка и прилегающих к Бахмуту сел, через него пролегает трасса, которая нужна для обеспечения ВСУ. Такая же ситуация и в Курахово, который считается одним из логистических хабов и также находится на важной транспортной развязке.

Несмотря на то, что на Покровском и Кураховском направлениях ситуация довольно тяжелая, по мнению некоторых военных экспертов, у российской армии хоть и есть преимущество, но оно все еще не решающее. Иначе они бы уже захватили город, отмечает военный аналитик Павел Нарожный.

"Да, динамика не в нашу пользу. Но если бы у них было решающее преимущество, они уже были в Покровске, они почему-то не в Покровске. Они штурмуют маленькое село на несколько сотен жителей", – отмечает Нарожный.

Тяжелая ситуация на Харьковском направлении и успех ГУР в Волчанске

На Харьковском направлении ситуация также не оставляет желать лучшего. Противник добился определенных тактических успехов, сделав несколько рывков. Свои штурмы российские оккупанты регулярно "подкрепляли" КАБами. В итоге на днях им удалось захватить село Песчаное и продвинуться к реке Оскол.

Фактически россияне находятся в паре километров от берега реки, в ходе продвижения они "разрезают" Силы обороны пополам и берут под контроль логистический маршрут в сторону Купянска. Речь идет о трассе "Боровая-Купянск-Узловой", сегодня она активно простреливается армией РФ.

В сторону юга россияне захватили село Невское возле Макеевки, что дало им возможность форсировать реку Черный Жеребец и перейти на правый берег, отмечает командир 1 штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Владимир Фокин.

"Враг еженедельно получает на одну дивизию до тысячи новоприбывших бойцов, которые сразу переходят к штурмовым действиям. У врага проблем с живой силой нет, с боеприпасами проблем нет. Количество FPV-дронов, которое он использует на данный момент, где-то с их стороны 2 к 1. То есть преимущество на их стороне, к сожалению", – отметил Фокин в эфире телемарафона.

При этом на севере Харьковской области бойцам Главного управления разведки удалось захватить территорию агрегатного завода в Волчанске. По словам военных и аналитиков, это первая подобная операция с начала полномасштабной войны с РФ. Военным удалось взять штурмом объект, который российская армия использовала как большой укрепрайон.

Украинский военный (фото: Getty Images)

"Это была достаточно сложная операция. На сколько мне известно - это была первая операция за широкомасштабную войну, в ходе которой сборная спецподразделений взяла штурмом объект подобного уровня. Поскольку, по большому счету, это все-таки больше задача для бригад линейной пехоты при поддержке артиллерии", - сказал начальник штаба РДК (Российский добровольческий корпус – ред.) Александр "Фортуна".

Поскольку территория завода напоминает огромную крепость, которая со всех сторон просматривается с неба, украинское командование решило задействовать именно бойцов ГУР и РДК. Большую часть российских войск, которые там дислоцировались, военные ликвидировали, но определенную часть состава все же взяли в плен. Таким образом украинским бойцам удалось закрепиться на одной из важнейших точек и не дать возможности армии РФ организовать на ней полноценный плацдарм для дальнейшего наступления к югу от Волчанска и, в целом, захвата города.

Космические войска в Курской области

Несмотря на то, что в России изо всех сил пытаются сделать вид, что Курская операция никак не повлияла на фронт, что само по себе звучит странно, на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. В информационном пространстве периодически обсуждаются слухи о том, что Владимир Путин в ближайшее время может объявить мобилизацию из-за нехватки сил. Для этого он, очевидно, увеличил количество единиц российской армии.

Однако пока этого не происходит, а российское минобороны продолжает скупать контрактников за 30 тысяч долларов, для обороны и возможного контрнаступления в Курской области командование РФ ищет все возможные незадействованные резервы. Туда уже перебросили военных космическо-воздушных сил, которых записали в мотострелки. Их отправили к пехоте, забрав прямо с аэродромов в Алтайском крае, Иркутской и Саратовской областей, где дислоцируются Ту-22М и Ту-95.

Помимо этого, в Курскую область перебросили силы Ленинградского военного округа и частично Московского военного округа. Из-за того, что эти подразделения относительно недавно "восстановлены" из-за переформатирования других округов, сам состав группировок и их организация довольно нестабильная. Можно сказать, что российский генштаб, в стремлении не потерять интенсивность боев на оккупированных территориях, скапливает у себя же в области плохо подготовленные и откровенно не готовые к ведению боев резервы.

"У них есть ресурсы по одному направлению, на всех направлениях они атаковать не могут. Они уже бросили космодесант, это военно-космические силы. Сейчас они уже бросили экипаж своего единственного авианосца. Это свидетельствует о нехватке живой силы", – отмечает Нарожный.

Видимо, из-за нехватки силы российская армия не смогла отстоять один из участков фронта, поэтому 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада совершила там прорыв и уничтожила пункт противника.

Но ситуация на фронте остается крайне тяжелой. Противник не жалеет боеприпасов и регулярно обстреливает зону ведения боевых действий и близлежащие населенные пункты КАБами. Взрывы от них практически каждый день звучат в Запорожской, Харьковской и Сумской областях. Однако приближающаяся метеорологическая осень и ухудшения погодных условий могут сыграть ВСУ на руку и дать время для тактического перерыва.

"Да, там очень тяжело. Но к концу месяца мы открываем прогноз погоды и видим, что у нас начинаются дожди. А это значит конец летней кампании. Им (россиянам, ред.) будет гораздо труднее", – добавил Нарожный.