Так, 21-летняя жительница Петербурга бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где с утра работают два "избирательных" участка. Целью был плакат о выборах. Сообщается, что ее сразу задержали российские силовики.

Еще один инцидент произошел в Когалыме. Там избирательница пыталась поджечь ящик для голосования с помощью бутылки с зажигательной смесью. Огонь быстро потушили, а женщину задержали силовики.

Еще один случай зафиксирован на "избирательном" участке в Москве. Там женщина подожгла избирательную кабинку горючей смесью.

В Азовском районе Ростовской области зафиксирован еще один случай с выливанием зеленки в урну. Так же поступила и жительница Воронежской области.

Следует заметить, что подобные инциденты происходят массово по территории всей России. Женщины приходят к "избирательным" участкам и повреждают объекты, способствующие "избранию" российского диктатора Путина.