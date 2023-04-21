Учет военнообязанных на работе: кто должен составлять списки и куда их подавать

Каждое предприятие, государственные органы, учебные заведения и другие учреждения должны вести военный учет своих работников и студентов. При изменении данных необходимо уведомлять об этом ТЦК и СП.

Об этом в комментари РБК-Украина рассказал Антон Маринич, ведущий юрисконсульт компании Nota Group.

Как объясняет юрист, руководитель предприятия должен назначить ответственного за ведение военного учета. Если на предприятии работает менее 500 человек, такие обязанности могут выполняться работником службы персонала.

Этот человек ведет Списки персонального военного учета, которые делятся на четыре группы:

список военнообязанных (резервистов) офицерского состава;

список военнообязанных (резервистов) рядового, сержантского и старшинского состава;

список военнообязанных и резервистов из числа женщин;

список персонального военного учета призывников.

"Все сведения, которые вносятся в эти списки, предприятие обязано поддерживать в актуальном состоянии, а в случае внесения изменений о военнообязанных должно сообщать ТЦК и СП", - отметил Маринич.

По его словам, к таким изменениям относится:

информация о принятии на работу и увольнении с работы (такие данные представляются в 7-дневный срок со дня издания приказа о приеме на работу, увольнении с работы);

изменения фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), реквизитов паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу, адреса задекларированного/зарегистрированного места жительства, адреса места фактического проживания, семейного положения, образования, места работы и должности - подаются ежемесячно до 5 числа после месяца, в котором были поданы документы об изменениях.

"В дальнейшем предприятие должно делать сверку этих списков с военкоматом в соответствии с определенным графиком. Этот график утверждается распоряжением главой соответствующей районной, районной в городах Киеве и Севастополе госадминистрации, городского головы", - добавляет Маринич.

Он добавляет, что предприятие (а именно его руководитель) несет только административную ответственность за ведение этих списков и свое сообщение военкомата об изменении информации в этих списках.

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