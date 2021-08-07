Обленерго перевиконали плани з інвестицій в мережі на 8%, - НКРЕКП

Найбільше за перше півріччя 2021 року в модернізацію електромереж інвестувала "ДТЕК Дніпровські електромережі" (Дніпропетровська обл.) - понад 400 млн грн.

Всього на 2021 рік обсяг інвестицій в заміну і модернізацію електричних мереж передбачений на рівні 9,5 млрд грн.

Нагадаємо, Кабмін планує знизити тарифи на електроенергію для населення шляхом різкого скорочення витрат на ремонти обладнання та лінії електропередачі, 70% яких і так знаходяться в аварійному стані. Це рішення розкритикували міжнародні та галузеві асоціації, вказавши на неприпустимість його прийняття.

Втрати в українських електромережах перевищують 10%, що обходиться споживачам у 20 млрд грн щорічно.

Поточний тариф на електроенергію для побутових споживачів становить 1,68 грн/кВт при ринковій ціні понад 4 грн/кВт.ч. Тариф на електроенергію в Україні залишається в 4 рази нижче, ніж у країнах Європи і не переглядався з 2017 року.

Шляхом відмови від ремонту електромереж, уряд може знизити тарифи до 1,44 грн/кВт.ч.

Для вирішення проблем аварійності електромереж у 2020 році НКРЕКП прийняло рішення про введення в країні RAB-регулювання. Мета - збільшити інвестиції в заміну та оновлення електричних мереж.

У 2021 році інвестиції в електричні мережі зросли на 30-40%.