ua ru
Вт, 23 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Обленерго ще можуть оперативно ремонтувати зруйновані окупантами електромережі, - експерт

Новость на русском →
Вівторок 23 серпня 2022 17:51
Обленерго ще можуть оперативно ремонтувати зруйновані окупантами електромережі, - експерт Фото: обленерго ще можуть оперативно ремонтувати зруйновані окупантами електромережі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Завдяки реформі тарифоутворення, яка була впроваджена державою в обленерго минулого року, компанії змогли покрити оперативно профінансувати всі роботи з невідкладного відновлення зруйнованих війною електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громадської спілки "Розумні електромережі України" Олександра Баранюка на засіданні Energy Club.

"Час показав, що завдяки цій реформі, ОСР в умовах війни змогли повною мірою профінансувати роботи з відновлення електромереж, щоб в якомога стислі терміни повернули світло українським громадянам", - сказав Баранюк.

Голова спілки зазначив, що тісна комунікація та спільна робота між профільними спілками та владою має відбуватися надалі, аби країна могла успішно підготуватися та пройти опалювальний сезон.

Зазначимо, раніше керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що скасування реформи стимулюючого тарифоутворення може лишити прифронтові області без світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії