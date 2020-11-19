Обласна влада навмисне спотворює статистику захворюваності COVID-19 в Дніпрі, - міськрада

Керівники Дніпропетровської області навмисне спотворюють статистику захворюваності коронавірусом в Дніпрі. Цю помилкову інформацію вони передають у Міністерство охорони здоров'я.

Про це заявив заступник міського голови Дніпра, директор департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Андрій Бабський.

"В останні дні обласна влада видає неправдиву статистику захворюваності COVID-19 в Дніпрі. На вчорашній день обласна статистика була подана така: у Дніпрі понад 600 випадків захворюваності COVID-19. Офіційно заявляю, що ця інформація не правдива! Вчора у нас було підтверджено 296 випадків. Така ситуація простежується і в попередні дні. Можна тільки здогадуватися, для чого це робиться. Керівники області - пан Олійник і його підлеглі, ймовірно займаються якимись фінансовими механізмами або зловживаннями з ПЛР-тестуванням. Впевнений, що в цьому так само є і якась політична складова", - заявив Андрій Бабський.

Заступник міського голови також зазначив, що в обласній статистиці істотно занижений показник одужання дніпрян. Так, за весь період пандемії захворіло 14035 осіб, з них одужали 9 800. Обласна влада, своєю чергою, дає іншу статистику за тим, хто подолав хворобу - 5600 осіб.

"Загалом у місті вони "втратили" 4200 пацієнтів, які вже одужали! Вони передають цю інформацію Міністерству охорони здоров'я, вводячи в оману керівництво країни. Це може впливати на прийняття важливих рішень у боротьбі з COVID-19. Сьогодні в місті на лікуванні 4246 городян, вдома лікується 3560, а в стаціонарах 686 пацієнтів. Таким чином, 70% хворих подолали цю хворобу", - зазначає Андрій Бабський.

Водночас заступник директора департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міськради Юлія Віклієнко звернулася до жителів міста та нагадала про необхідність профілактики вірусних захворювань:

"Для профілактики коронавірусної інфекції необхідно носити маски, виконувати соціальну дистанцію, обробляти руки дезінфікуючими засобами А найголовніше в профілактиці вірусних захворювань - тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Це покращує кровообіг і підвищує імунітет", - зазначила Віклієнко.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, в Україні значний приріст нових випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 13 357 осіб. Найбільше випадків у Києві, Дніпропетровській та Київській областях.