Областная власть умышленно искажает статистику заболеваемости COVID-19 в Днепре, - горсовет

Руководители Днепропетровской области умышленно искажают статистику заболеваемости коронавирусом в Днепре. Эту ложную информацию они передают в Министерство здравоохранения.

Об этом заявил заместитель городского головы Днепра, директор департамента охраны здоровья населения Днепровской городского совета Андрей Бабский.

"В последние дни областная власть выдает ложную статистику по заболеваемости COVID-19 в Днепре. На вчерашний день областная статистика была подана такая: в Днепре более 600 случаев заболеваемости COVID-19. Официально заявляю, что эта информация - не правдивая! Вчера у нас было подтверждено 296 случаев. Такая ситуация прослеживается и в предыдущие дни. Можно только догадываться, для чего это делается. Руководители области - господин Олейник и его подчиненные, вероятно занимаются какими-то финансовыми механизмами или злоупотреблениями с ПЦР-тестированием. Уверен, что в этом так же есть и какая-то политическая составляющая", - заявил Андрей Бабский.

Заместитель городского головы также отметил, что в областной статистике существенно занижен показатель выздоровления днепрян. Так, за весь период пандемии заболело 14035 человек, из них выздоровели 9 800. Областная власть, в свою очередь, дает другую статистику по тем, кто преодолел болезнь - 5600 человек.

"В целом в городе они "потеряли" 4200 пациентов, которые уже выздоровели! Они передают эту информацию Министерству здравоохранения, вводя в заблуждение руководство страны. Это может влиять на принятие важных решений в борьбе с COVID-19. Сегодня в городе на лечении 4246 горожан, дома лечится 3560, а в стационарах 686 пациентов. Таким образом, 70% заболевших преодолели эту болезнь", - отмечает Андрей Бабский.

В то же время заместитель директора департамента охраны здоровья населения Днепровского горсовета Юлия Виклиенко обратилась к жителям города и напомнила о необходимости профилактики вирусных заболеваний:

"Для профилактики коронавирусной инфекции необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. А самое главное в профилактике вирусных заболеваний - длительные прогулки на свежем воздухе. Это улучшает кровообращение и повышает иммунитет", - отметила Виклиенко.

Напомним, как писало РБК-Украина, в Украине значительный прирост новых случаев коронавируса, за вчера заразились еще 13 357 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.