Хмарно з проясненнями і дощ на заході: прогноз погоди на сьогодні

Фото: чоловік під парасолькою (РБК-Україна)

У вівторок, 5 січня, у більшості регіонів України буде хмарно з проясненнями, а на заході очікується дощ. Температура повітря вдень прогріється до +10.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У вівторок на заході очікується дощ, на півночі буде хмарно з проясненнями. У центральних регіонах місцями очікується мокрий сніг. На півдні буде хмарно, місцями можливий короткочасний дощ.

У західних і південних областях температура повітря вдень очікується від +2 до +8 градусів, а вночі вона опуститься до -1 +5 градусів.

У центральних і північних областях температура повітря вдень буде від +1 до +4, а вночі від -1 до +1.

В східних областях температура повітря вдень становитиме від 0 до +7, а вночі вона буде в межах -4 +3.

У Криму також буде без опадів і вітряно. Температура вдень +8 +10 градусів, а вночі +2 +4.

Прогноз в Києві

У Києві та області буде хмарно і без опадів. Температура повітря вдень очікується від +1 до +3, а вночі від -1 до +1.

Нагадаємо, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.