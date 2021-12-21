Хмарно й холодно, втім без опадів: погода на завтра

Завтра, 22 грудня, по усій Україні очікується хмарна погода, однак без опадів. В деяких областях температура повітря днем сягатиме позначки -9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Прогноз погоди по всіх областях

Протягом цілого дня в Україні очікується хмарна погода. Водночас температура в більшості регіонів, як вдень, так і вночі буде доволі низькою:

на заході вдень від -2 до -5, а вночі - від -6 до -10;

на півночі вдень від -6 до -9, а вночі - від -11 до -13;

на сході вдень від -8 до -11, а вночі - від -12 до -17;

на півдні вдень від -1 до -4, а вночі - від -4 до -10;

у центрі вдень від -4 до -7, а вночі - від -10 до -12.

Фото: погода в Україні 22 грудня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У столиці протягом дня також буде доволі морозно. Вдень температура повітря сягатиме позначок від -5 до -9, а вночі становитиме від -10 до -13.

Фото: погода в Києві 22 грудня (meteo.gov.ua)