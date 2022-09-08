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Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні завтра

Фото: погода в Україні завтра буде дощовитою та хмарною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 9 вересня, частину областей України накриють осінні дощі. На решті території буде мінлива хмарність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, вночі на крайньому заході очікуються дощі. Вдень негода накриє всю Правобережну Україну. В центрі прогнозуються помірні, а в західних областях - значні дощі.

На решті території нашої країни буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +3 +8 градусів у східних та північних регіонах та до +14 градусів - в інших областях. Вдень температура повітря буде в середньому +14 +19 градусів. На півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується до +20 +25 градусів.

У Києві завтра буде суха погода. Температура вночі прогнозується в районі +6 градусів, а вдень +17.

Нагадаємо, в Україні вже зафіксували перші нічні заморозки.

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