Хмарно і з дощами: якою буде погода в Україні завтра

За даними синоптиків, вночі на крайньому заході очікуються дощі. Вдень негода накриє всю Правобережну Україну. В центрі прогнозуються помірні, а в західних областях - значні дощі.

На решті території нашої країни буде суха погода з мінливою хмарністю. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вночі покажуть +3 +8 градусів у східних та північних регіонах та до +14 градусів - в інших областях. Вдень температура повітря буде в середньому +14 +19 градусів. На півдні, а також у Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується до +20 +25 градусів.

У Києві завтра буде суха погода. Температура вночі прогнозується в районі +6 градусів, а вдень +17.