Хмарно, дощі та тепло до +15: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 5 березня погіршиться, хмарно та дощі, але тепло до +15. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У четвер погода в Україні погіршиться, у всіх областях хмарно, а в Волинській, Рівненській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькі та Вінницькій областях дощі. Лише у Київській області мінлива хмарність.

Вдень на заході +7+10, а вночі +3+5. На півночі вдень температура повітря складе +11+13, а вночі +3+5. У центральних областях вдень +12+16, а вночі +4+6. На сході країни вдень +11+15, а вночі +3+5. А у південних областях +13+15, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

У столиці в четвер мінлива хмарність. Вдень +13+15, а вночі +3+5.

Нагадаємо, синоптики прогнозували, що до четверга в Україні буде тепло, потепління до +17. А в п'ятницю похолодає.