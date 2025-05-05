"Обложил данью" подчиненных. СБУ разоблачила комбата на схеме

Детали дела

Согласно данным следствия, по представлению задержанного его подчиненные получали надбавку в размере 100 тысяч гривен за якобы пребывание на линии боестолкновения в течение всего месяца.

"Впрочем, по материалам дела, военные этого подразделения не находились на "переднем крае" так долго, а после получения выплаты каждый из них должен был "отчислить" командиру по 40 тысяч гривен", - пишет СБУ.

Фото: СБУ разоблачила комбата на схеме (ssu.gov.ua)

В случае отказа выплачивать "дань", комбат угрожал подчиненным реальной отправкой "на ноль".

Всего за март этого года подозреваемый получил 920 тысяч гривен с "откатов". Такую же сумму он надеялся получить и за апрель, но не успел, поскольку его задержали "на горячем" во время передачи средств.

Что грозит

Комбату сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Сейчас он находится под стражей с альтернативой залога в 49 млн гривен. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.