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Обещал исцелить ребенка за 60 тысяч гривен: "магу Велиару" объявили подозрение

19:51 13.11.2026 Пт
4 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве сообщили о подозрении 27-летнему мужчине, который называл себя магом и предлагал платные обряды для лечения болезней. Речь идет о Богдане Орищенко, известном как "маг Велиар".

По данным следствия, он убедил мать 7-летнего мальчика с особенностями развития перевести ему 60 тысяч гривен за якобы помощь ребенку.

Почему женщина обратилась к "магу"

Женщина обратилась к мужчине в мае 2025 года. Он обещал помочь ее сыну посредством платных консультаций и дистанционных "обрядов". Мальчик имеет тяжелый диагноз и расстройства поведения, требующие коррекционной поддержки специалистов, а не лечения магическими методами.

Следствие считает, что мужчина воспользовался уязвимым психологическим состоянием матери и завладел ее средствами. Женщина передала ему в общей сложности 60 тысяч гривен, однако обещанная помощь не дала никакого результата.

Что известно о его деятельности

По данным правоохранителей, подозреваемый создал страницы на разных интернет-платформах и предлагал там эзотерические услуги, в том числе исцеление от болезней. Кроме консультаций и "магических" марафонов он зарабатывал на продаже специальной атрибутики.

В частности, мужчина предлагал статуэтки "золотого буйвола", якобы помогающего миллионерам, за 9 тысяч гривен, а также свечи для снятия "порчи" - по 1300 гривен.

Чтобы привлечь больше подписчиков, он также публиковал расклады карт по ходу войны. Среди его предсказаний было и то, что киевлян будут перевозить с правого берега на левый баржами.

Какое наказание грозит мужчине

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество с использованием электронно-вычислительной техники. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый стал известен благодаря участию в телевизионных шоу. Правоохранители не называют его имени, однако на обнародованных фото и видео можно узнать мужчину - речь идет о Богдане Орищенко, известном как "маг Велиар".

Полиция просит людей, которые могли пострадать от его обещаний исцеления или другой "магической" помощи, обращаться в Дарницкое управление полиции.

Отметим, согласно Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не доказана в законном порядке и не установлена обвинительным приговором суда.

Ранее в Киеве разоблачили трех женщин, которые представлялись "наследственными ясновидящими" и обманывали жен погибших и пропавших без вести военных. По данным следствия, мошенницы обещали им возвращение мужчин, требовали деньги за магические обряды, а когда потерпевшие сомневались - запугивали несчастьями с их детьми и родными. Общая сумма ущерба превысила 1,4 миллиона гривен.

Также мы писали, что мошенники рассылают в Telegram фейковые просьбы проголосовать за ребенка в конкурсе, чтобы украсть доступ к аккаунтам. В ЦПД объяснили, как защитить профиль от излома с помощью двухэтапной аутентификации, настроек конфиденциальности и проверки активных сеансов.

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