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Обещал повлиять на решение ВЛК за взятку. Офицеру военкомата сообщено о подозрении

Фото: Обещал повлиять на решение ВЛК за взятку. Офицеру военкомата сообщено о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Хмельницкой области разоблачили офицера военкомата, который обещал за взятку повлиять на решение военно-лечебной комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Хмельницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении должностному лицу областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту злоупотребления влиянием", - пишет пресс-служба. 

Согласно данным следствия, офицер пообещал за "взятку" повлиять на членов военно-врачебной комиссии при принятии ими решения о непригодности военнообязанного к службе.

Фото: Обещал повлиять на решение ВЛК за взятку. Офицеру военкомата сообщено о подозрении (t.me/pgo_gov_ru)

Стоимость "услуги" подозреваемого стоила 2 тысячи долларов США.

"Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения и отстранен от должности. Устанавливается причастность к содеянному других лиц", - добавляет Офис генерального прокурора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Кропивницком между тем горожанина приговорили к трем годам заключения за уклонение от мобилизации.

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Хмельницкая область