Обещал "договориться" с СБУ. Чиновника Бориспольской РВА будут судить за мошенничество

Речь идет о руководителе аппарата Бориспольской районной военной администрации Валерии Перчуке.

По данным следствия, чиновник пообещал директору компании "договориться" со Службой безопасности Украины за вознаграждение избежать ареста имущества и активов предприятия. Свои услуги руководитель аппарата оценил в 80 тысяч долларов. В случае несогласия чиновник угрожал бизнесмену блокировкой работы его фирмы.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки. Материалы расследования (по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК) направили в суд.

Фото: руководителя аппарата Бориспольской РВА будут судить за мошенничество (gp.gov.ua/ru)