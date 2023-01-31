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Обещал "договориться" с СБУ. Чиновника Бориспольской РВА будут судить за мошенничество

Фото: руководителя аппарата Бориспольской РВА будут судить за мошенничество (gp.gov.ua/ru)
Автор: Наталья Юрченко

Чиновник Бориспольской районной военной администрации (Киевская область) пойдет под суд за мошенничество. Он обещал предпринимателю "договориться" с правоохранителями, чтобы избежать ареста активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Речь идет о руководителе аппарата Бориспольской районной военной администрации Валерии Перчуке.

По данным следствия, чиновник пообещал директору компании "договориться" со Службой безопасности Украины за вознаграждение избежать ареста имущества и активов предприятия. Свои услуги руководитель аппарата оценил в 80 тысяч долларов. В случае несогласия чиновник угрожал бизнесмену блокировкой работы его фирмы.

Правоохранители задержали чиновника при получении взятки. Материалы расследования (по ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК) направили в суд.

Фото: руководителя аппарата Бориспольской РВА будут судить за мошенничество (gp.gov.ua/ru)

Напомним, СБУ разоблачила коррупционную схему на Житомирской таможне, организованную руководителями.

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