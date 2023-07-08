Обещания помощи ни в коем случае не могут быть гарантиями безопасности, - Климкин

Украина хочет получить гарантии безопасности, прежде чем она присоединится к НАТО. При этом ими не могут выступать обещания финансовой или военной помощи.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в блиц-интервью РБК-Украина .

Он отметил, что с темой предоставления Украине гарантии безопасности следует соблюдать осторожность.

"Поскольку обещания военной помощи, я подчеркиваю, не являются гарантиями безопасности ни в коем смысле - ни в политическом, ни в юридическом. И они не могут заменить те гарантии, на которые мы надеемся", - сказал экс-глава МИД.

Климкин отметил, что Украина хочет получить гарантии, близкие к тем, которые получили Финляндия и Швеция. То есть когда НАТО вкладывается в ситуацию, которая действительно близка к тем гарантиям, которые существуют внутри него.

При этом заменить гарантии безопасности, например, на обещания финансовой, военной помощи по вооружениям, логистике и разведке - будет очень опасно. Хотя и об этом многие говорят даже среди друзей Украины.

"Поэтому по поводу обещаний помощи ни в коем случае нельзя допустить, чтобы они были названы реальными гарантиями безопасности. Это будет подмена понятий", - добавил он.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО, пока она не станет полноправным членом Альянса.

НАТО рассматривает две вероятные модели гарантий безопасности для Украины - по примеру Финляндии и Израиля, в то же время в США заявили о готовности предоставить гарантии безопасности по аналогии с Израилем после завершения войны.

Пример Финляндии

После начала ратификации вступления Финляндии в НАТО ей предоставили гарантии безопасности как у стран, которые входят в Альянс, в том числе и положения статьи 5 о коллективной обороне, под которым нападение на одну страну-члена считается нападением на всех.

Пример Израиля

"Израильская модель" предусматривает 10-летнее обязательство по безопасности США. Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства. Однако о привлечении статьи 5 речь не идет.

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