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Обещала скидки переселенцам. В Киеве задержали мошенницу, детали схемы

Фото: мошенница обещала скидки переселенцам в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские разоблачили аферистку в Киеве, жертвами которой стали 15 переселенцев. Она обещала скидки в сети строительно-хозяйственных магазинах и заработала на доверчивых украинцах около 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, сотрудники криминальной полиции Святошинского управления полиции разоблачили женщину, которая мошенническим путем завладела деньгами граждан.

"Правонарушительницей оказалась уроженка Донецкой области, 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Как работала схема?

Женщина придумала историю о том, что она занимается волонтерской деятельностью и может покупать разные товары по скидке от 50 до 70%.

"Мошенница уверяла потерпевших "покупать" товары через нее по выгодной цене, таким образом она заработала около 1 миллиона гривен.

От преступных действий женщины пострадали 15 человек. Ей сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет.

Если вы или ваши родные пострадали от действий злоумышленницы, просим сообщить Святошинскому управлению полиции по номеру: +38 (098) 964 74 03 или на спецлинию 102.

Мошенники в Украине

Аферисты активизировались в Украине с большей силой после масштабного вторжения РФ в Украину. Они придумывают разные схемы, ради того, чтобы выманить у украинцев больше денег. И примеров таких схем достаточно.

Например, ранее РБК-Украина писало о том, что мошенники под видом "назначения" помощи, узнают данные банковских карт и, как итог, обналичивают их в свою пользу. Кроме того, мошенники дошли до того, что представляются военными. В частности, в поселке Рокитное Ровенской области женщина решила помочь мужчине, который якобы был военным. Она перечислила на счет мошенника более 20 тысяч гривен.

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