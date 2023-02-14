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Обворовали счета мариупольцев на 100 млн гривен. СБУ задержала группу мошенников

Фото: СБУ задержала группу мошенников, обворовавших счета мариупольцев на 100 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности задержала мошенников, которые обокрали счета жителей Мариуполя почти на 100 млн гривен. Злоумышленники работали в интересах РФ и пытались вывести туда награбленные средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Там рассказали, что к организации схемы причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб. Руководили мошенниками лица, приближенные к главарю "ДНР" Денису Пушилину.

По данным правоохранителей, злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для прохождения идентификации они использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков.

Мошенники пользовались данными почти 4 тысяч местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ, и имеющих сбережения в финучреждениях Украины.

Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через Интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени настоящих владельцев счетов.

При этом к обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания "руководителей".

В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников группировки. Во время обысков в 8 областях у мошенников изъяли оборудование, обеспечивающее проведение сделок. Также наложен арест на похищенные средства - почти 65 млн гривен.

Фото: СБУ разоблачила мошенников, обворовавших счета мариупольцев (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и ДБР начали масштабную спецоперацию, во время которой проводят совместные обыски по всей вертикали таможни.

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