Разбрасывал саморезы для замедления ВСУ. В Лимане задержан информатор РФ

Следователи задержали жителя Лимана, который был информатором РФ и собирал для окупантов информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Telegram-канале СБУ.

Как выяснили в ведомстве, 26-летний житель Лимана в мае 2023 собирал для россиян информацию. Больше всего задержанного интересовали точные координаты блокпостов и объектов "Укрзализныци".

Собранную информацию он посылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым раньше учился в школе. Связь поддерживали через запретную соцсеть "Одноклассники".

Кроме того, задержанный во время боев за Лиман намеренно усложнял передвижение подразделений ВСУ. Он тайком разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

В настоящее время коллаборант находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что СБУ недавно задержала коллаборанта, которыйшпионил за боевой авиацией ВСУ в Днепропетровской области . За каждую "задачу" местный житель получал до 4 тысяч гривен.

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