На обеды для школьников выделили почти 3 миллиарда гривен: кто будет питаться бесплатно

По данным ведомства, деньги будут распределены между громадами в форме государственной субвенции. Это должно помочь обеспечить школьников сбалансированным питанием.

В МОН также отмечают, что сейчас работают над обновлением Порядка использования субвенции с учетом опыта 2024 года. Постановление Кабинета министров по этому поводу планируют принять уже в декабре, чтобы с начала следующего года громады могли оперативно использовать средства на нужды школ.

Президент Украины инициировал расширение программы бесплатного питания, чтобы охватить учащихся 5-11 (12) классов. Реализация этого плана запланирована на 2025-2026 учебный год.

По данным правительства, в октябре 2024 года на организацию бесплатного питания для начальных классов было направлено 2 миллиарда гривен. По состоянию на ноябрь, 93% учебных заведений уже воспользовались этими средствами, введя бесплатное горячее питание для младших школьников.