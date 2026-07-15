В обход ограничений НБУ. Как украинские застройщики находят деньги на зарубежные проекты

В результате полномасштабной войны Национальный банк Украины ввел жесткие валютные ограничения, которые фактически делают невозможным прямой вывод капитала за границу. Тем не менее, ведущие киевские девелоперы успешно запускают масштабные проекты в Европе и Азии.

Какие легальные схемы финансирования использует украинский бизнес и почему зарубежные банки устраивают им подробные проверки – подробнее в материале РБК-Украина .

Главное:

Рабочие финансовые модели: застройщики используют зарубежные активы, созданные до 2022 года и привлекают локальные кредиты в странах строительства.

застройщики используют зарубежные активы, созданные до 2022 года и привлекают локальные кредиты в странах строительства. Локальные компании: строительство ведется через специально открытые местные фирмы, что минимизирует риски материнских брендов в Украине.

строительство ведется через специально открытые местные фирмы, что минимизирует риски материнских брендов в Украине. Строгий комплаенс: самым большим вызовом для девелоперов является жесткий финансовый контроль и проверка происхождения средств зарубежными банками.

самым большим вызовом для девелоперов является жесткий финансовый контроль и проверка происхождения средств зарубежными банками. Капитализация брендов: выход на международный рынок открывает доступ к новым компетенциям и привлекает иностранных инвесторов в украинские проекты.

Легальные схемы: как структурируют капитал во время войны

из-за войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения НБУ, однако партнер практики IT и технологий в юридической компании Juscutum Петр Билык рассказал в комментарии РБК-Украина о нескольких рабочих моделях финансирования зарубежного бизнеса.

Во-первых, отмечает юрист, девелоперы могут использовать иностранные компании или холдинговые структуры, которые существовали до 2022 года и имели капитал или активы за пределами Украины. Вторая модель – это привлечение локального банковского или проектного финансирования в стране строительства.

Также, добавляет юрист, украинские компании могут создавать совместные предприятия с локальными партнерами или продавать будущие апартаменты через разрешенные местным правом модели: через эскроу, поэтапные платежи, reservation agreements, предварительные договоры или другие инструменты, защищающие покупателя.

Опыт компаний: как это работает на практике

Эту модель финансирования подтверждают в Креатор-Буд. Как отметили в компании, их проект реализуется через польское юридическое лицо. Соглашения с инвесторами заключаются в Польше, а расчеты осуществляются в злотых или евро через местные банковские учреждения, что полностью отвечает требованиям действующего законодательства.

Тем временем компании "Интергал-Буд" и Stolitsa Group не отмечают официально финансовые модели своих британских и венгерских проектов. Однако их работа может структурироваться по аналогичной схеме.

Строительство на внешних рынках ведется через специально созданные местные фирмы, открывающие конкретный объект. Это позволяет привлекать средства непосредственно в стране строительства и свести к минимуму корпоративные риски для материнской компании в Украине.

Головная боль застройщиков: зарубежный финансовый контроль

Как говорит Петр Билык, отдельный вызов для украинских компаний связан с иностранными банками. Ведь одного сильного бренда в Украине и презентации недостаточно для прохождения финансового мониторинга.

"Он будет проверять UBO (от англ. Ultimate Beneficial Owner, конечный бенефициарный владелец, – Ред.), источник происхождения средств, налоговую историю, санкционные риски, репутацию, структуру группы, связанных лиц, договоры займа, историю накопления капитала, бухгалтерскую отчетность, движение средств и экономический смысл операции.

Несмотря на эти трудности, украинские компании получают преимущества от выхода на зарубежные рынки.

Как отмечает CEO и основатель Taryan Group Артур Мхитарян, масштабирование бизнеса за границу расширяет человеческий потенциал внутри компании, поскольку международное присутствие открывает доступ к новым компетенциям и партнерствам.

Кроме того, это капитализирует украинские бренды: по информации Taryan Group, до 30% инвесторов в их киевских проектах были именно иностранцами.