Обсудят войну в Украине. Совет министров ОБСЕ пройдет в Северной Македонии
Совет министров ОБСЕ соберется в Северной Македонии в конце 2023 года. Одной из тем будет обсуждение войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.
"Совет министров ОБСЕ соберется в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря", - сказано в сообщении на сайте организации.
Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
Ожидается, что одной из тем обсуждения будет война в Украине.
Визит Османи в Украину
Буяр Османи в октябре приезжал в Киев. Он сказал, что Украина - главный приоритет, потому что именно здесь решается будущее ситуации в Европе.
Также Османи посещал Украину в начале года. Он встретился с украинскими лидерами в Киеве.
Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.