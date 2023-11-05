ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обсудят войну в Украине. Совет министров ОБСЕ пройдет в Северной Македонии

Скопье, Воскресенье 05 ноября 2023 07:59
UA EN RU
Обсудят войну в Украине. Совет министров ОБСЕ пройдет в Северной Македонии Фото: совет министров ОБСЕ пройдет в Скопье (flickr.com)
Автор: Владислав Прийменко

Совет министров ОБСЕ соберется в Северной Македонии в конце 2023 года. Одной из тем будет обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ.

"Совет министров ОБСЕ соберется в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря", - сказано в сообщении на сайте организации.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Ожидается, что одной из тем обсуждения будет война в Украине.

Визит Османи в Украину

Буяр Османи в октябре приезжал в Киев. Он сказал, что Украина - главный приоритет, потому что именно здесь решается будущее ситуации в Европе.

Также Османи посещал Украину в начале года. Он встретился с украинскими лидерами в Киеве.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ
NEWS
ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ
ВСУ готовят масштабную зимнюю атаку дронов-камикадзе на РФ
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше