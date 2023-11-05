Обсудят войну в Украине. Совет министров ОБСЕ пройдет в Северной Македонии

Совет министров ОБСЕ соберется в Северной Македонии в конце 2023 года. Одной из тем будет обсуждение войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОБСЕ .

"Совет министров ОБСЕ соберется в Скопье, столице Северной Македонии, с 30 ноября по 1 декабря", - сказано в сообщении на сайте организации.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

Ожидается, что одной из тем обсуждения будет война в Украине.

Визит Османи в Украину

Буяр Османи в октябре приезжал в Киев. Он сказал, что Украина - главный приоритет, потому что именно здесь решается будущее ситуации в Европе.

Также Османи посещал Украину в начале года. Он встретился с украинскими лидерами в Киеве.

Также представитель ОБСЕ подчеркнул, что РФ должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.