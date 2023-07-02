Обсудят Украину и не только. Байден встретится с премьером Швеции

Кристерссон посетит Белый дом 5 июля. В ходе встречи с Байденом они обсудят сотрудничество в области безопасности и вступление Швеции в НАТО.

Также лидеры уделят внимание Украине, в частности, поддержке для продолжения борьбы с российским агрессором.

Кроме того, одной из тем встречи Байдена и Кристерссона будет Китай. Они также обсудят борьбу с изменением климата и современные технологии.

Швеция стремится присоединиться к НАТО

После начала полномасштабной войны в Украине Финляндия и Швеция заявили о намерении присоединиться к НАТО. Финляндия выполнила все условия и первой вступила в Альянс.

Членство Швеции блокирует Турция. Анкара требует от Стокгольма экстрадиции участников и поклонников "Рабочей партии Курдистана". Турция называет ее террористической организацией.

Недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намекнул, что не поддержит вступление Швеции на саммите в Вильнюсе.

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