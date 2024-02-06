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Обсудит мирные переговоры Израиля и ХАМАС. Блинкен снова прибыл на Ближний Восток

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен в шестой раз с начала войны между Израилем и боевиками ХАМАС совершил визит на Ближний Восток. Отмечается, что дипломат уже встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Блинкен и наследный принц обсудили региональную координацию для достижения окончания кризиса в Израиле. В ходе переговоров госсекретарь США подчеркнул важность решения гуманитарных потребностей в Секторе Газа и предотвращения дальнейшего распространения конфликта.

Предложение о прекращении огня, переданное ХАМАС на прошлой неделе катарскими и египетскими посредниками, ожидает ответа от боевиков, которые говорят, что хотят получить дополнительные гарантии, что это положит конец четырехмесячной войне.

Высокопоставленный чиновник США сказал журналистам во время полета в столицу Саудовской Аравии, что мяч сейчас на стороне ХАМАС: "Невозможно сказать, достигнем ли мы прорыва, и когда мы достигнем прорыва".

Отмечается, что Блинкен также стремится заручиться поддержкой планов США по поводу того, что будет после перемирия: восстановление и управление Сектором Газы, и создание палестинского государства, а также нормализации отношений арабских стран с Израилем.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен готовится в ближайшее время посетить Израиль. Это будет его шестой визит с начала войны между Тель-Авивом и ХАМАСом.

В начале января, Блинкен во время визита в Израиль выразил обеспокоенность "постоянными" сообщениями об израильских ударах, попадающих либо в гуманитарные объекты, либо приводящих к гибели большого количества гражданских лиц. В то же время США и Израиль наладили переговорный канал для обсуждения подробностей инцидентов в Секторе Газа.

 

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Саудовская АравияЭнтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиИзраильХАМАС