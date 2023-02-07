Обсудит помощь Украине. Стало известно, кто возглавит делегацию США на конференции в Мюнхене

Пресс-секретарь Харрис подчеркнула, что вице-президент рассчитывает своим участием в форуме продемонстрировать "единство и решимость трансатлантического сообщества, глобальное лидерство США, а также прочную приверженность поддержке Украины" в преддверии годовщины начала российской специальной военной операции.

Сообщается, что, помимо выступления на самой конференции, Харрис проведет также ряд встреч с представителями иностранных государств, в ходе которых будут обсуждаться ситуация вокруг Украины и "другие региональные и глобальные вопросы".

40 глав государств и правительств, 90 министров, а также несколько руководителей международных организаций уже подтвердили свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

По его информации, среди участников мероприятия - президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как подчеркивали организаторы, оставался открытым вопрос о присутствии канцлера ФРГ Олафа Шольца и вице-президента США Камалы Харрис. Как ожидается, от Украины в Мюнхене будет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Напомним, ранее стало известно, что глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддержал передачу истребителей Украине.

Также мы писали, что, по словам Хойсгена, Россию не хотят приглашать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы не делать ее местом для пропаганды.

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