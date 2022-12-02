RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обсудили три важных темы. Кулеба провел срочное совещание с послами

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 2 декабря, провел срочное совещание с послами и обсудил важные темы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МИД Украины.

По словам Кулебы, на совещании обсуждались три темы:

  • Безопасность украинских посольств и консульств
  • Поставка энергетического оборудования в Украину
  • Воплощение Формулы мира президента Владимира Зеленского

"Относительно второго работаем на результат: вскоре в Украину поступит больше трансформаторов, генераторов и запчастей, чтобы помочь энергетикам обеспечить свет, воду и тепло в домах украинцев", - отметил министр.

По его словам, также послы начинают системную работу по проведению переговоров с партнерами по воплощению Формулы мира.

"По состоянию на сегодняшний день, есть 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США", - добавил Кулеба.

Глава МИД Украины также подчеркнул, что дипломаты уже усилили безопасность и работают с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать виновных.

"Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или взорвать работу дипломатов. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию России и работать над трибуналом для руководства государства-террориста", - подчеркнул министр.

Напомним, 30 ноября в посольство Украины в Мадриде поступил взорвавшийся в руках коменданта конверт. Всего в Испании обнаружили уже шесть конвертов со взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МЗСДмитрий Кулеба