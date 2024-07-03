Обсудили усиление ПВО и не только. Делегация во главе с Ермаком встретилась с Салливаном

Украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком провела переговоры с советником по национальной безопасности Президента США Джейком Салливаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Андрея Ермака.

"Вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром обороны Рустемом Умеровым и министром энергетики Германом Галущенко провели раунд консультаций с американской делегацией во главе с советником по вопросам национальной безопасности Президента.

По его словам, в ходе встречи подвели итоги первого Саммита мира и согласовали шаги на ближайшие недели и месяцы для конкретной реализации его результатов и подготовки ко второму Саммиту мира.

"Также обсудили практические шаги по реализации положений двустороннего соглашения о безопасности, подписанного Президентами Украины и США во время саммита Группы семи, уделили внимание евроатлантической интеграции, оборонной поддержке и энергетической безопасности", - добавил он.

Ольга Стефанишина очертила главные ожидания Украины от результатов Саммита НАТО в Вашингтоне и отметила важность решений, которые будут способствовать развитию оборонных возможностей.

Министр обороны Рустем Умеров отметил, что нам нужно усиление и увеличение количества батарей ПВО, ракеты к ним. Обсудили предстоящие поставки средств ПВО в Украину.

Министр энергетики Герман Галущенко проинформировал собравшихся о последствиях российских атак по энергетической инфраструктуре и потребностях Украины в этой сфере. Отдельное внимание было уделено поддержке энергетической безопасности Украины со стороны США.