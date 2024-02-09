Обсудили план действий на 2024 год. Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Министр обороны Рустем Умеров провел первое рабочее совещание с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Во время совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были затронуты вопросы:
Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили:
Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.
"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - заявил Умеров.
Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.
Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о его возможном увольнении.
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