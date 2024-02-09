Обсудили план действий на 2024 год. Умеров провел первое рабочее совещание с Сырским

Во время совещания был обсужден детальный план действий ВСУ на 2024 год. Были затронуты вопросы:

налаживания системы логистики;

своевременного удовлетворения военных необходимыми потребностями;

действенной системы ротации и отдыха подразделений.

Также министр обороны и главнокомандующий ВСУ обсудили:

повышение качества обучения и обеспечения учебных центров;

подготовку новых инструкторов и учет современного опыта.

Отдельное внимание было уделено Силам беспилотных систем.

"Мы ожидаем новых решений, обобщения опыта. И главное - технические задания для разработки новых образцов. Тех, которые создадут нам стратегическое преимущество завтра. Спасибо генерал-полковнику за содержательное совещание", - заявил Умеров.

Назначение Сырского на должность главнокомандующего ВСУ

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до того в сети писали о его возможном увольнении.