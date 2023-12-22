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Обсудили вопросы от военных. Зеленский провел совещание с Умеровым и его командой

Пятница 22 декабря 2023 20:21
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Обсудили вопросы от военных. Зеленский провел совещание с Умеровым и его командой Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский провел совещание министром обороны Рустемом Умеровым и его командой.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время совещания было обсуждено решение вопросов, которые задают украинские военные.

"Вопросы мотивации, вопросы определенности сроков службы, вопросы пополнения. Силы обороны держатся на людях. А люди – это дух и оружие. Оба компонента мы должны обеспечить. Спасибо всем, кто помогает!" – сказал президент.

Мобилизация в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация. Недавно в стране было принято решение изменить порядок ее проведения, а Верховная рада разрабатывает законопроект, в который вносит инициативы военных.

Как рассказал Владимир Зеленский, Генштаб попросил дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, что обойдется Украине в дополнительные 500 млрд гривен.

РБК-Украина спросила военного эксперта, нужна ли дополнительная мобилизация и зачем. Больше об этом в нашем материале.

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