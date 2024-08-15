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Обсудили поддержку Украины в борьбе с РФ: Ермак встретился с представителями общественных организаций

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями общественных организаций, в ходе которой обсуждались важные вопросы поддержки Украины в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента.

На встрече присутствовали директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук, председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко, руководитель НАКО Елена Трегуб, руководитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович, директор Центра глобалистики Михаил Гончар, руководитель проекта директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

"Чрезвычайно важно объединить усилия государства и гражданского общества для достижения нашей общей цели - завершение войны украинской победой и на украинских условиях. Работаем над усилением гарантий безопасности для Украины, санкционной политикой против агрессора и развитием оборонных возможностей нашего государства", - отметил Ермак.

Отмечается, что вместе с заместителями руководителя Офиса президента Николаем Точицким и Ириной Мудрой, советниками Дмитрием Литвином, Дарьей Заровной и Владиславом Власюком, а также заместителем директора Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции Украины Николаем Юрловым обсуждались вопросы путей сохранения и укрепления технологий. в сфере безопасности и обороны, а также укрепление возможностей ВСУ.

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Андрей Ермак