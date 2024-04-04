Обсудили безопасность в Черном море. Кулеба встретился с главой МИД Болгарии

"Содержательная встреча с моей болгарской коллегой Марией Габриэль относительно путей дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Я попросил Марию передать нашу благодарность болгарскому парламенту за принятие решений в поддержку Украины", - рассказал Кулеба.

Он также отметил, что было обсуждено украинско-болгарское партнерство, важное для поддержания региональной стабильности и укрепления безопасности в Черном море. Ведь это может напрямую повлиять на мир в Европе.

Успехи Украины в Черном море

Напомним, еще в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне постепенно теряют контроль над Черным морем и отступают в восточную акваторию.

Это происходило на фоне успешных ударов украинских защитников, во время которых были уничтожены корабли Черноморского флота РФ и штаб Черноморского флота в Севастополе.

В частности, для атак применяли надводные дроны Службы безопасности Украины Sea Baby. Зеленский отмечал, что создание первого в мире флота морских беспилотников привело к тому, что Россия не может использовать Черное море как плацдарм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.