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Обсудили вызовы безопасности: Зеленский встретился с президентом Сербии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александар Вучич (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча прошла в рамках участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества, проходившем в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Глава государства поблагодарил за финансовую и гуманитарную помощь для Украины, а также отметил участие Сербии в первом Саммите мира и присоединение страны к Общему коммюнике", - говорится в сообщении.

Президенты также обсудили развитие двусторонних отношений и согласовали ход выполнения договоренностей, заключенных ранее.

Позже Вучич в посте в Instagram написал, что во время встречи с Зеленским обсудил "все вызовы и важные вопросы как для Сербии и Украины, так и Европы и мира".

"Я отметил важность восстановления мира и стабильности на нашем континенте и повторил, что этого можно достичь только путем диалога и политических решений", - написал он.

Отношения Сербии и Украины

Сербия не является страной ЕС и поддерживала санкции против России. В то же время Сербия и не поддержала агрессию Кремля против Украины.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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Владимир ЗеленскийСербияВучич