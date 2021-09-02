Знеструмлення на Майдані в Києві: названо терміни завершення ремонту

Аварію в Києві на міській електромережі, в результаті якої в районі Майдану Незалежності знеструмлені "великий" і "малі" фонтани, Торговий центр "Глобус" і найближчі будинки планується усунути до ранку 3 вересня. В цей час фахівці підбирають необхідне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК Київські електромережі .

"За прогнозами, роботи завершаться завтра, 3 вересня, до того часу, коли фонтани традиційно починають працювати - 12:00", - уточнюється в повідомленні.

У ліквідації аварії беруть участь фахівці ДТЕК Київські електромережі. Фахівці компанії підбирають необхідне обладнання, після чого приступлять до ремонтних робіт.