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Обіцяють компенсацію за карантин: українців попередили про нову схему шахраїв

Автор: Игорь Литвиненко

В Україні почала діяти нова шахрайська схема. За нею зловмисники пропонують вигадані онлайн-компенсації українцям, для отримання яких просять сплатити невелику комісію.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Так, шахраї пропонують нібито компенсації, наприклад, на оплату комунальних послуг, медпослуг або виплати у зв'язку із зараженням коронавірусів. Така схема працює за наступним принципом:

  • потенційна жертва отримує смс-повідомлення, яке спрямовує її на шахрайський сервіс;
  • на екрані з'являється інформація, що користувачеві призначена "кругленька" сума компенсації, наприклад 50 тисяч гривень;
  • щоб отримати гроші, необхідно сплатити незначну комісію - 100-200 гривень.

Також шахраї можуть попросити сплатити кошти для формування рахунку, верифікацію і інші фальшиві послуги.

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"Отримавши подібне повідомлення, краще перевірити інформацію через надійні джерела. З питань компенсації від держави - звертайтеся до профільної державної установи на вашу місцем проживання", - відзначили в НБУ.

У разі потрапляння на "гачок" шахрая рекомендують звертатися в кіберполіції - за телефоном 0800505170 або по онлайн-посиланню. Також можна звернутися на гарячу лінію НБУ - 0800505240.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський анонсував українським підприємцям виплати і податкову амністію через карантин.

Також повідомлялося, що в Україні за час карантину безробітним виплатили 14 млрд гривень компенсацій.

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