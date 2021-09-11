Обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір, - Єрмак

США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Однак ці обіцянки мають "лягти на папір".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака на форумі "Ялтинська європейська стратегія".
Глава Офісу Зеленського наголосив, що механізм санкцій проти "Північного потоку-2", який працював, був ефективний. Зараз Україна критикує ту позицію, яка склалася у міжнародних партнерів.
"Але і під час зустрічі з федеральним канцлером (Німеччини, - ред.) Ангели Меркель, і під час президента Зеленського до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, коли наступить час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір", - сказав Єрмак.
Він зазначив, що зараз є приклад Будапештського меморандуму.
"І сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам", - додав глава ОП.
Раніше офіційний представник Держдепу Джаліна Портер заявила, що США мають намір продовжити протидію проекту "Північний потік-2".
Нагадаємо, видання Bloomberg зазначило, що постачання газу по "Північному потоку-2" можуть початися вже з 1 жовтня.