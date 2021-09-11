RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обіцянки США про кроки у разі запуску "Північного потоку-2" мають лягти на папір, - Єрмак

Автор: Инна Собора

США під час візиту президента Володимира Зеленського пообіцяли Україні конкретні кроки у разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2". Однак ці обіцянки мають "лягти на папір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОП Андрія Єрмака на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

Глава Офісу Зеленського наголосив, що механізм санкцій проти "Північного потоку-2", який працював, був ефективний. Зараз Україна критикує ту позицію, яка склалася у міжнародних партнерів.

"Але і під час зустрічі з федеральним канцлером (Німеччини, - ред.) Ангели Меркель, і під час президента Зеленського до Вашингтону ми дійсно почули, особливо від американської сторони, про конкретні кроки, які будуть вжиті, коли наступить час. Але ми все ж чекаємо, що це ляже на папір", - сказав Єрмак.

Він зазначив, що зараз є приклад Будапештського меморандуму.

"І сьогодні Україна вимушена вірити не словам, а реальним крокам", - додав глава ОП.

Раніше офіційний представник Держдепу Джаліна Портер заявила, що США мають намір продовжити протидію проекту "Північний потік-2".

Нагадаємо, видання Bloomberg зазначило, що постачання газу по "Північному потоку-2" можуть початися вже з 1 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Андрій Єрмак