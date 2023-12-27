"Оберег" запущен. Главное о реестре военнообязанных и как он изменит мобилизацию

При подготовке материала использовались: интервью спикера Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо и вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова для РБК-Украина, интервью замминистра обороны Екатерины Черногоренко для DOU, законопроект №10062, заявление замминистра обороны Натальи Калмыковой.

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Что такое "Оберег" и зачем он нужен

История Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов началась в марте 2017 года с принятия соответствующего закона. Формально реестр запустили еще в марте 2022 года, но без полной базы.

Заступая на должность министра обороны, Рустем Умеров в начале сентября говорил, что смысл "Оберега" в полной полной цифровизации процессов, чтобы перевести все в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий. Кроме того, реестр сделает невозможными любые коррупционные риски.

Единый реестр является электронной информационной системой для сбора, хранения, обработки и использования данных, созданной для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Его задачи:

ведение воинского учета

планирование и реализация мер по мобилизации и принятию на контракт

информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о воинском учете

Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют его районные и городские центры комплектования.

Ожидается, что благодаря "Оберегу" удастся быстрее идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете.

На какой стадии и на сколько заполнен "Оберег"

Еще осенью украинские СМИ писали о фактической готовности "Оберега" и о том, что большинство военнообязанных украинцев уже в реестре. Этому в частности способствовала цифровизация процессов на основе сервиса "Дія".

Спикер Сухопутных сил Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина рассказал, что "Оберег" уже заработал.

"Но он еще не синхронизирован с другими государственными реестрами. Когда соответствующий законопроект будет принят, то в большинстве случаев потребность в мерах оповещения просто отпадет, потому что будут синхронизированы разные существующие базы данных", - отметил он.

Замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уточняет, что "Оберег" - это база данных военнообязанных, которые могут быть мобилизованы. И данных о действующих военнослужащих там нет.

Она сравнивает его с реестром паспортов или единым демографическим реестром с персональной информацией украинцев. Сейчас ведется обмен данными с крупными государственными реестрами.

"Запланированная работа по нему ("Оберегу", - ред.) завершена, мы увеличили реестр на 750 тысяч записей, верифицировали данные до 88%", - добавила Черногоренко.

Что изменит запуск Реестра военнообязанных

После того, как будут синхронизированы базы данных, в большинстве случаев отпадет потребность в мерах оповещения.

"Мы будем видеть, например, что гражданин был зарегистрирован в Киеве, но сейчас он работает во Львове, потому что налог с его зарплаты - НДФЛ - уплачивается в Лычаковский район города Львова. Соответственно, тогда будет просто обращение к владельцу его предприятия, любой формы собственности о том, что данному гражданину необходимо явиться в Лычаковский ТЦК города Львова. И руководитель предприятия будет обязан лично доставить этого военнообязанного в ТЦК и СП", - рассказал Владимир Фитьо.

До этого электронная база в ТЦК позволяла осуществлять меры оповещения людей в любой точке страны, то есть, например, человеку из Сум могли вручить повестку в Одессе. Теперь оцифрованное дело может увидеть ТЦК в другом регионе. Пока синхронизации с другими реестрами нет. Как только это заработает - все вопросы с посещением спортклубов, ресторанов, вручением повесток на блокпостах отпадут.

"Это упростит проведение мобилизации ресурсов - как человеческих, так и транспортных, и многое другое. Мы сейчас очень большое количество человеческих ресурсов тратим именно на осуществление мер оповещения", - добавил представитель Сухопутных сил.

Екатерина Черногоренко отмечает, что "Оберег" призван снизить коррупцию, возможность манипуляций с данными, избежать случаев, когда повестки повторно рассылаются тем, кто уже воюет.

"Наш конечный пользователь - это не только военнообязанный, это работник ТЦК и СП, который должен быть суперменом в работе с данными, в работе с людьми, быть сервисно-ориентированным", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, Кабинету министров предлагают запустить возможность постановки на воинский учет через Центры предоставления административных услуг. А на базе "Оберега" запустят новые электронные услуги, например, по бронированию военнообязанных.

Какие данные заносят в "Оберег" и откуда их берут

Реестр содержит информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 18 до 60 лет (с 17 лет в случае принятия законопроекта №10062).

В него заносят следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность

Также в реестр заносят сведения о родителях, реквизиты внутреннего и заграничного паспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости и так далее.

Если Верховная рада примет законопроект №10062, то этот перечень будет дополнен номерами телефонов, адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием и водительских правах. По состоянию на декабрь 2023 года документ прошел только первое чтение.

Наполняется "Оберег" данными из других реестров. На первом этапе идет взаимодействие с базами Минфина, МВД, Министерства образования и науки и Государственной судебной администрации. На следующих этапах налаживается обмен информацией с реестрами Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики и других ведомств.

Одним из ключевых является Реестр физических лиц - налогоплательщиков. В нем собиралась информация с 1994 года, он наиболее полный и способен обеспечить верификацию данных в других реестрах.

Отметим, согласие военнообязанных на обработку персональных данных для "Оберега" не требуется. При этом украинцы должны подавать исключительно достоверную информацию о себе.

Как работает "Оберег" и у кого есть доступ

До запуска "Оберега" вся информация о человеке в военкомате хранилась в "папочках". И первой задачей было оцифровать папки, внести их в систему, чтобы информация была доступна онлайн.

"И когда вы приходите в военкомат, чтобы она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию. Тогда сразу в режиме реального времени понятно для Вооруженных сил Украины, а что вообще происходит с мобилизацией, а сколько есть военнообязанных, а где они учились - то есть для того, чтобы делать какое-то прогнозирование", - объяснял РБК-Украина вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фактически речь идет об автоматизации работы ТЦК, которая уберет очереди, окошки и тому подобное. С другой стороны, речь идет о качественных данных, которые позволят принимать решения о том, сколько людей мобилизовать, кто именно нужен и так далее.

По словам Федорова, сейчас при женитьбе мужчина должен уведомить об этом военкомат. Реестр позволит получать такие данные автоматически. То есть не нужно каждый раз приходить в ТЦК для того, чтобы известить его о таких изменениях.

Простыми словами, интерфейса коммуникации людей с военкоматами через реестр нет. "Оберег" лишь автоматизирует общение сотрудника ТЦК с военнообязанным, поскольку не нужно "бежать и брать папочку с документами".

Доступ к реестру имеют Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, Служба безопасности Украины и Служба внешней разведки, а также ТЦК.

Если данные о человеке вносятся впервые, формируется отдельный номер записи в "Обереге", фиксируются время, дата и информация о том, кто сделал запись. Данные в электронных карточках о каждом человеке должны храниться в течение всей жизни и удаляются после 105 лет с даты его рождения.

Оператор ТЦК не имеет непосредственного доступа к другим реестрам, а лишь формирует через "Оберег" конкретный запрос. Например, если студенту необходимо принести справку с места обучения, сейчас нужно обратиться в вуз, получить документ с печатью, после чего идти в ТЦК. Единый реестр позволит по запросу проверить, действительно этот человек учится на дневной форме и имеет право на отсрочку.

Что касается доступа военнообязанных к реестру, то на сегодня есть лишь возможность проверить информацию о себе. Причем для этого нужно лично обратиться в ТЦК и подать письменный запрос.

В законопроекте №10062 есть норма о том, что военнообязанные получат доступ к "Оберегу" через электронный кабинет. И уже тогда можно будет дистанционно проверять данные и подавать сведения о себе в ТЦК.

Если данных нет в реестре, ТЦК "не увидит" человека?

Не совсем так. Как заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова, есть возможность выявлять военнообязанных, даже если они не обновляли данные в ТЦК или их нет в "Обереге".

"Даже если человека не будет в Реестре военнообязанных - есть другие реестры, по которым мы в любом случае (выявим, - ред.)", - заявила она и отметила, что каждый в современном мире оставляет цифровой след.

Например, Минздрав будет передавать данные о номере телефона, электронной почте, сведения о состоянии здоровье - все, что в базу данных заносил семейный врач.

Министерство внутренних дел будет передавать следующую информацию:

наличие (отсутствие) судимости

сведения о владении транспортным средством

информация о водительских правах

разрешение на оружие

Государственная налоговая служба предоставит данные о работе (код предприятия, место работы, должность). Министерство образования - о том, где мужчина учится, когда заканчивает обучение, получает ли второе высшее образование.

Кроме того, в системе будет электронный кабинет, электронный военный билет и электронная учетная книжка. Благодаря обмену данных в "Обереге" будет отображаться, какими услугами пользуется человек и где он находится. По словам Калмыковой, фактически военнообязанных смогут отслеживать онлайн.

"Такие меры крайне необходимы. С помощью системы "Оберег" мы будем знать, какими услугами пользуется человек и где он находится. Также у нас будет вся будет вся информация, которая есть в приложении "Дія" и даже больше: покупка авто, где мужчина работает, вакцинация, получает ли второе высшее образование, где проживает, информацию о родителях и семейном положении", - добавила она.